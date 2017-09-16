Кирьос: моей целью на этой неделе было добыть победу со сборной Австралии

Ник Кирьос прокомментировал победу над Стивом Дарси в матче полуфинала Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Австралии и Бельгии. Встреча завершилась в пользу Кирьоса в пяти партиях — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7), 6:1, 6:2.

«Это был невероятно тяжёлый матч. Впрочем, я знал, что так и будет, особенно на таком медленном грунте. Я всё сделал правильно. Моей целью на этой неделе было добыть победу со сборной Австралии. Очень рад, что принёс своей команде очко. Надеюсь, завтра наши парни победят в парном матче», — приводит слова Кирьоса официальный сайт Кубка Дэвиса.