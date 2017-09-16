Хасе и Мидделкоп переиграли Ебавы и Павлашека в матче плей-офф Мировой группы КД

Робин Хасе и Матве Мидделкоп сократили отставание Нидерландов от Чехии в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, одержав волевую победу над Романом Ебавы и Адамом Павлашеком — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:4.



Матч продолжался 2 часа 44 минуты. Голландцы сделали три брейка против двух брейков чехов. Три из пяти потерь подач пришлись на первую партию.



В воскресенье Робин Хасе должен сыграть с Иржи Веселы, а Тьемо Де Баккер — с Лукашем Росолом.



Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Гаага

Нидерланды — Чехия — 1-2.