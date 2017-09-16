Кузнецов: были ошибки в подготовке к сезону, пришлось менять тренера

Россиянин Андрей Кузнецов оценил свои выступления в текущем сезоне и прокомментировал жеребьёвку турнира в Санкт-Петербурге, в первом круге которого ему предстоит сыграть с сербом Виктором Троицки.



«Сезон выдался неровный, начало была слегка провальным, были ошибки в подготовке, пришлось в середине сезона менять тренера. Я выбирал между испанской академией, где занимаются Карен Хачанов и Андрей Рублев, и шведом Йоакимом Нюстрёмом, бывшим довольно успешным игроком ATP. Решил попробовать со шведом, но мы с ним проработали около трёх месяцев, и я понял, что это не моё. Решил поработать с испанцами, у них мне понравилось больше.



С тех пор как я стал работать с испанским тренером в клубе, где тренируются Карен Хачанов и Андрей Рублёв, всё стало налаживаться и пошло в правильном направлении. Когда получалось правильно подготовиться к турниру, играл я хорошо. Был полуфинал в Женеве, полуфинал в Бостаде. К тому же сезон ещё не закончился, есть ещё турниры, где я могу набрать очки и завершить год достаточно успешно. Поэтому я позитивно настроен и, самое главное, в целом доволен своей игрой.



В Санкт-Петербурге у меня по жребию не самая удачная сетка. Троицки — игрок хороший, не самый простой, но и у меня шансы неплохие. Я помню, что обыгрывал его. Пересмотрю ещё раз тот матч, вспомню свои комбинации, которые приносили мне успех. В своих силах уверен и буду надеяться, что выиграю. Он очень быстрый, догоняет много мячей, поэтому будет непросто пробить его с задней линии. Надо будет стараться при возможности выходить к сетке. В любом случае нужно играть первым номером. Я знаю его слабые стороны, знаю, что у него хорошая подача. Надо будет, конечно, самому активно играть», — сказал Кузнецов в интервью официальному сайту турнира в Санкт-Петербурге.