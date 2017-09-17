Квитова: идеальный день для меня — дома, с родителями и всей семьёй

Чешка Петра Квитова прошла небольшой блиц, ответив на различные вопросы Tennis Mash о себе.



«Главное преимущество славы? Некоторые вещи даются проще. Например, если мне нужен доктор, достаточно просто взять телефон и позвонить.



Что я больше всего люблю в других людях? Когда они не задирают нос и не парят в небесах. Что мне больше всего не нравится? Когда я играю очень плохо, или ошибаюсь — не только на корте, но и в жизни.



Что мне больше всего нравится в себе? То, что я — счастливый человек? Что не нравится? Что иногда я немного сумасшедшая.



Лучший совет, который я получала? Наверное, верить в себя. Идеальный день для меня? Дома, с родителями и всей семьёй. Моя самая необычная покупка? Пожалуй, апартаменты в Простеёве. Самая ценная вещь, которой я владею? Мои апартаменты.



Чего я боюсь больше всего? Пауков. Лучшее место, где я была? Мальдивы. Кого бы хотела пригласить на ужин? Свою семью. Как я хочу, чтобы меня запомнили? Как бойца и хорошего человека», — рассказала Квитова.