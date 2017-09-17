Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Фучович в Кубке Дэвиса

Россиянин Карен Хачанов в четвёртом поединке матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Венгрии сыграет с Мартоном Фучовичем. Встреча начнётся в 15:30 по московскому времени. Ранее эти соперники между собой не играли.

Напомним, что после двух игровых дней впереди команда Венгрии со счётом 2-1. Таким образом, в случае поражения Карена сборная России потерпит неудачу в противостоянии и лишится права сыграть в Мировой группе Кубка Дэвиса в 2018 году.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.