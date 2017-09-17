Кукушкин лишил действующего обладателя Кубка Дэвиса места в Мировой группе

Михаил Кукушкин в четвёртом матче противостояния Казахстана и Аргентины в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса взял верх над Диего Себастьяном Шварцманом со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:2). Этот успех принёс его команде общую победу над действующими чемпионами соревнований со счётом 3-1. 29-летний уроженец Волгограда, занимающий 78-е место в рейтинге АТР, исполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 6 брейк-пойнтов из 7 и проиграл 4 гейма на своей подаче.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Астана, Казахстан



Казахстан — Аргентина — 3-1.