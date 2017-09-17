Цонга вывел Францию в финал Кубка Дэвиса, обыграв Лайовича

Сборная Франции стала первым финалистом Кубка Дэвиса — 2017, обыграв сборную Сербии в домашнем полуфинале со счётом 3-1. Победное очко своей команде принёс Жо-Вильфрид Цонга, в четырёх сетах справившийся с Душаном Лайовичем — 2:6, 6:2, 7:6 (7:5), 6:2.



Поединок продолжался 2 часа 50 минут. Цонга выполнил 8 эйсов, сделал 2 двойные ошибки, 46 ударов навылет и столько же невынужденных ошибок, а также использовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Лайовича 2 эйса, 2 двойные, 36 виннеров, 46 неточностей и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



В финале французы сыграют либо дома с бельгийцами, либо в гостях с австралийцами.



Отметим, что Франция — девятикратный обладатель кубка Дэвиса, но в последний раз она побеждала в 2001 году. С тех пор французы потерпели три поражения в финалах — от России в 2002-м, от Сербии в 2010-м и от Швейцарии в 2014-м.



Кубок Дэвиса. Полуфинал Мировой группы. Лилль

Франция — Сербия — 3-1.