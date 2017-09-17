Габашвили проиграл Мазуру в квалификации турнира в Санкт-Петербурге

32-летний россиянин Теймураз Габашвили (5), который ещё полтора года назад входил в топ-50 и был первой ракеткой России, а сейчас занимает 226-ю строчку рейтинг-листа, в трёх партиях проиграл немцу Даниэлю Мазуру в первом круге квалификации турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге — 6:3, 1:6, 5:7.



Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. Мазур 9 раз подал навылет, сделал 4 двойные ошибки и использовал 8 брейк-пойнтов из 15. На счету Габашвили 5 эйсов, 6 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.



В другом матче Алексей Ватутин (3) выиграл российское дерби у Евгения Карловского в двух партиях — 7:5, 6:0. Именно он сыграет с Мазуром за выход в основную сетку. Ранее в финал квалификации из россиян пробились Иван Неделько и Михаил Елгин (WC).