Чилич: я привык играть в Кубке Дэвиса все три дня

Марин Чилич, принесший сборной Хорватии все три очка в матче плей-офф Кубка Дэвиса со сборной Колумбии на выезде, прокомментировал выступление команды.



«Нам очень понравилось быть здесь. Атмосфера была замечательной, и хотя зрители громко поддерживали свою команду, Колумбию, они с уважением относились к нам.



В целом я привык играть в Кубке Дэвиса все три дня, привык выполнять эту роль. Даже не могу сказать, что мне было очень тяжело физически. Розыгрыши в основном получались достаточно короткими, а я был в хорошей физической форме», — приводит слова Чилича официальный сайт Кубка Дэвиса.