Кирьос: когда Гоффен играет на таком уровне, то становится одним из лучших

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал поражение от бельгийца Давида Гоффена в матче полуфинала Кубка Дэвиса со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6, 4:6.

«Гоффен сегодня сыграл слишком хорошо. Он был лучше меня во всех компонентах. Он просто невероятно подавал. Когда он играет на таком уровне, то становится одним из лучших в мире», — приводит слова Кирьоса официальный сайт Кубка Дэвиса.

После матча Гоффен — Кирьос счёт в противостоянии стал 2-2. В пятом поединке Стив Дарси обыграл Джордана Томпсона и вывел Бельгию в финал.