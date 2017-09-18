Цуренко уступила Крунич в первом круге турнира в Гуанчжоу

Украинская теннисистка Леся Цуренко (4) не смогла пробиться во второй круг турнира в Гуанчжоу, проиграв представительнице Сербии Александре Крунич со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. Уроженка Владимирца трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету Александры 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Крунич поспорит с представительницей Германии Моной Бартель. Турнир завершится 23 сентября.