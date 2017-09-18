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Цуренко уступила Крунич в первом круге турнира в Гуанчжоу

18 сентября 2017, понедельник. 11:45 Теннис

Украинская теннисистка Леся Цуренко (4) не смогла пробиться во второй круг турнира в Гуанчжоу, проиграв представительнице Сербии Александре Крунич со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. Уроженка Владимирца трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету Александры 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Крунич поспорит с представительницей Германии Моной Бартель. Турнир завершится 23 сентября.

Гуанчжоу 2017. 1-й круг
18 сентября 2017 года, понедельник. 09:30 МСК
Леся
Цуренко
Александра
Крунич
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александра Крунич Леся Цуренко Мона Бартель
Новости. Теннис
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