Баутиста-Агут: гордимся, что Надаль и Мугуруса лидируют в мировом рейтинге

Первая ракетка турнира в Санкт-Петербурге испанец Роберто Баутиста-Агут поделился мнением о том, что в настоящий момент рейтинги ATP и WTA возглавляют испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса.

«Мы все в Испании очень гордимся, что у нас эти игроки лидируют в мировом рейтинге. Рафа вообще один из лучших теннисистов в истории. Он действительно заслужил, чтобы вернуться на вершину мирового тенниса. Он очень боролся за это и упорно к этому стремился. Мы гордимся этим, так же как гордимся успехами Мугурусы. Хочу подчеркнуть, что Испания – одна из сильнейших теннисных держав мира, у нас очень много хороших игроков, которые стабильно занимают высокие места в мировом рейтинге.

Должен признать, что год для меня сложился хорошо. Я показывал хороший теннис летом. Я достиг хорошей формы и стараюсь улучшать свой теннис каждый год. Думаю, что сейчас действительно показываю хорошую игру. То, что я первая ракетка турнира, на меня никак не влияет. Я не чувствую дополнительного давления. Вообще, иметь высокий номер посева хорошо, потому что в данном случае мне это позволяет пропускать первый круг. Это высвобождает мне больше времени на тренировки. Я играю первый матч, кажется, в четверг. У меня достаточно времени, чтобы подготовиться к турниру», — сказал Баутиста-Агут, отвечая на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.