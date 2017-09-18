Багдатис: стал сдержаннее на корте не из-за семьи, а из-за жизненного опыта

Киприот Маркос Багдатис, вышедший во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, оценил свою текущую форму и рассказал, почему стал сдержаннее вести себя на корте.



«Сегодня всё было отлично – покрытие, обстановка, освещение, публика, атмосфера. Я провёл хороший матч, всё работало. Орасио тоже сыграл хорошо, но я сегодня подавал лучше, чем он. Именно это повлияло на результат матча.



Я травмировался в январе. На Australian Open у меня были проблемы с ногой, и я практически пропустил всю середину грунтового сезона. Мне было очень трудно возвращаться. До нового турнира на траве в Анталье перед самым Уимблдоном я не выиграл ни одного матча. В результате я подрастерял уверенность, не очень удачно провёл сезон на траве. Потом на харде немного выправил ситуацию, но очень плохо сыграл на US Open. И всё же потихоньку я вкатился в сезон, набирал форму. Сейчас я в хорошем состоянии, вопрос только в том, чтобы набирать соревновательную форму и правильно разыгрывать мячи.



Почему я в последнее время стал сдержаннее на корте? Просто у меня осталось меньше энергии на все эти штуки. Это связано не с тем, что у меня появилась семья и дети, а с тем, что я приобрёл жизненный опыт. Некоторые действительно говорят, что я стал меньше улыбаться на корте, и спрашивают: «Ты больше не любишь теннис?» Нет, это не так. Я люблю теннис, просто человек развивается, и какие-то вещи уже держишь внутри. За пределами корта я всё тот же весёлый человек. Я люблю хорошо проводить время, развлекаться, но, скажем так, в правильном направлении», — сказал Багдатис, отвечая на вопросы специального корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.