Касаткина вышла во второй круг в Токио, где сыграет с Кербер

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти $ 900 тыс. В матче первого раунда Касаткина обыграла американку Мэдисон Бренгл (Q) — 3:6, 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 37 минут. На счету 20-летней Касаткиной 1 эйс, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. 27-летняя Бренгл подала навылет 1 раз, совершила 4 ошибки на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

За выход в четвертьфинал Касаткина сразится с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер (7).