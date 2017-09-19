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Касаткина вышла во второй круг в Токио, где сыграет с Кербер

19 сентября 2017, вторник. 06:50 Теннис

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти $ 900 тыс. В матче первого раунда Касаткина обыграла американку Мэдисон Бренгл (Q) — 3:6, 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 37 минут. На счету 20-летней Касаткиной 1 эйс, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. 27-летняя Бренгл подала навылет 1 раз, совершила 4 ошибки на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

За выход в четвертьфинал Касаткина сразится с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер (7).

Токио — Pan Pacific Open 2017. 1-й круг
19 сентября 2017 года, вторник. 05:00 МСК
Мэдисон
Бренгл
Дарья
Касаткина
6:3 2:6 4:6
Касаткина опустилась на 32-ю строчку в рейтинге WTA
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжелика Кербер Дарья Касаткина
Новости. Теннис
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