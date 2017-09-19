Панова и Крунич проиграли на старте турнира в Гуанчжоу в парном разряде

Российская теннисистка Александра Панова и представительница Сербии Александра Крунич не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу (Китай) в парном разряде. На старте соревнований они уступили представительницам Японии Дзюнри Намигате и Рико Саваянаги со счётом 6:1, 5:7, [7:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Гуанчжоу японки поспорят с представительницами Китая Синью Цзян и Цянху Тан. Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября.