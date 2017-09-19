Рус победила Макхэйл в первом круге турнира в Сеуле

Голландская теннисистка Аранча Рус (Q) пробилась во второй круг турнира в Сеуле, в двух сетах обыграв представительницу США Кристину Макхэйл (8) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 46 минут. Аранча 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сеуле Рус поспорит с представительницей Австралии Присциллой Хон (Q). Турнир завершится 24 сентября.