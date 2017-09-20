Савиных разгромила Лансере во втором круге Neva Cup

Российская теннисистка Валерия Савиных вышла в четвертьфинал турнира ITF в Санкт-Петербурге — Neva Cup. В матче второго круга она разгромила свою соотечественницу Софью Лансере (Q) со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность поединка составила 59 минут. Валерия совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Софьи 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Савиных поспорит с победительницей противостояния Донна Векич (Хорватия, 1) — Нигина Абдураимова (Узбекистан).