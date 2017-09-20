Каменская уступила Соболенко во втором круге Neva Cup

Российская теннисистка Виктория Каменская не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Санкт-Петербурге — Neva Cup. В матче второго круга она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко (3) со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Виктория трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Арины 2 эйса, 4 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал Соболенко поспорит с представительницей Украины Даяной Ястремской.