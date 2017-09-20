Штруфф победил Чорича и может сыграть с Медведевым в Санкт-Петербурге

Немец Ян-Леннард Штруфф (8) в первом круге турнира в Санкт-Петербурге одержал волевую победу над хорватом Борной Чоричем со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. 27-летний уроженец Варштейна, занимающий 54-е место в рейтинге АТР, 11 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнтов из 8 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Борна заработал 5 эйсов при 2 двойных.

Следующим оппонентом Штруффа станет либо россиянин Даниил Медведев, либо итальянец Томас Фаббьяно.