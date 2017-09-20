М. Зверев победил Эрбера и сыграет с Лааксоненом на турнире в Метце

Немец Миша Зверев (5) начал выступление на турнире в Метце с победы над французом Пьером-Югом Эрбером со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2. За 1 час 57 минут 30-летний уроженец Москвы, занимающий 27-е место в рейтинге АТР, отыграл 10 брейк-пойнтов из 12 и сделал 5 брейков. Следующим оппонентом Зверева станет швейцарец Генри Лааксонен, одолевший ещё одного представителя Франции, Поля-Анри Матьё (WC), — 7:5, 6:2.

Восьмая ракетка турнира француз Жиль Симон (8) во втором круге проиграл немцу Петеру Гоёвчику (Q) со счётом 4:6, 6:7 (4:7).