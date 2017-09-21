Соперницей Мугурусы в четвертьфинале турнира в Токио будет Гарсия

Французская теннисистка Каролин Гарсия (9) вышла в четвертьфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представительницу Японии Куруми Нару (WC) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Каролин 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Гарсия поспорит с первой ракеткой мира испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой (1).