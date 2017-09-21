Хон вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Австралийская теннисистка Присцилла Хон (Q) пробилась в четвертьфинал турнира в Сеуле, в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Аранчу Рус (Q) со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 45 минут. Присцилла 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Сеуле Хон поспорит с представительницей Нидерландов Рихел Хогенкамп. Турнир завершится 24 сентября.