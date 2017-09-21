Остапенко отдала всего четыре гейма Хибино во втором круге турнира в Сеуле

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (1) вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, в двух сетах обыграв представительницу Японии Нао Хибино со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года дважды подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Хибино 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Сеуле Остапенко поспорит с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде-Ройг.