Крунич разгромила Петерсон и стала первой полуфиналисткой турнира в Гуанчжоу

Сербская теннисистка Александра Крунич вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу, в двух партиях разгромив представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Александра 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Гуанчжоу Крунич поспорит с победительницей противостояния Янина Викмайер (Бельгия) — Ализе Корне (Франция, 6).