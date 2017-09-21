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Крунич разгромила Петерсон и стала первой полуфиналисткой турнира в Гуанчжоу

21 сентября 2017, четверг. 12:55 Теннис

Сербская теннисистка Александра Крунич вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу, в двух партиях разгромив представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Александра 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Гуанчжоу Крунич поспорит с победительницей противостояния Янина Викмайер (Бельгия) — Ализе Корне (Франция, 6).

Гуанчжоу 2017. 1/4 финала
21 сентября 2017 года, четверг. 11:00 МСК
Александра
Крунич
Ребекка
Петерсон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александра Крунич
Новости. Теннис
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