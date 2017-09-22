Медведев: постепенно соперники узнают, в чём твоя слабость, настраиваются иначе

Российский теннисист Даниил Медведев оценил своё выступление на турнира «ВТБ Кубок Кремля» в 2016 году, когда он дошёл до четвертьфинала, и признался, что соперники стали относиться к нему по-другому. Турнир в столице России пройдёт 14-22 октября.

«Да, в прошлом году «ВТБ Кубок Кремля» получился очень хорошим турниром для меня. Это был первый четвертьфинал турнира ATP, где я впервые обыграл игрока тридцатки Виктора Троицки. Конечно, после этого почувствовал больше уверенности в себе, закончил год в топ-100, затем сыграл финал в Ченнае. Это был большой шаг вперёд.

Помогла удачная сетка и то, что я начал постепенно верить в свои силы, что могу обыгрывать хороших игроков. Поэтому и получился хороший турнир.

Конечно, сначала тебя не знают. Ты выходишь на корт, ничего не теряя, и можешь обыграть много кого. Затем с каждым матчем всё тяжелее, постепенно другие игроки узнают тебя, узнают, в чём твоя слабость, и по-другому настраиваются против тебя.

План на год? Как такого плана максимум или минимум у меня нет, но очень хотелось бы попасть в Милан на Next Gen ATP Finals, закончить год в топ-50, а как максимум закончить в топ-30, но это будет очень тяжело», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.