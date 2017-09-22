Векич снялась по ходу матча с Ястремской в полуфинале Neva Cup

Хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная на турнире серии ITF в Санкт-Петербурге под первым номером, не смогла пробиться в финал. Она снялась по ходу полуфинальной встречи с представительницей Украины Даяной Ястремской при счёте 3:6, 0:2. Теннисистки провели на корте 55 минут.

В финальном матче Neva Cup, который состоится 23 сентября, соперницей Ястремской будет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

22 сентября на турнире в Санкт-Петербурге состоится финал в парном разряде — Анна Блинкова (Россия) / Вероника Кудерметова (Россия, 2) — Белинда Бенчич (Швейцария) / Михаэла Гончова (Словакия).