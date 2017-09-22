Родина проиграла Чжан Шуай в полуфинале турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться в финал турнира в Гуанчжоу, в двух партиях проиграв представительнице Китая Чжан Шуай (2) со счётом 6:7 (7:9), 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. 28-летняя уроженка Москвы, занимающая 94-ю строчку в рейтинге WTA, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 6 брейков.

23 сентября в финале соревнований в Гуанчжоу Чжан Шуай сыграет с представительницей Сербии Александрой Крунич.