М. Зверев пробился в полуфинал турнира в Метце

Немецкий теннисист Миша Зверев (5) пробился в полуфинал турнира в Метце, в двух партиях обыграв представителя Франции Кенни де Шеппера (LL) со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Миша 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Метце Зверев поспорит с победителем матча Мариуш Копил (Румыния) — Петер Гоёвчик (Германия, Q). Турнир завершится 24 сентября.