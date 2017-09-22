Баутиста-Агут: болею за «Вильярреал», а Черышев — приятный парень

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над представителем Сербии Виктором Троицки со счётом 6:1, 6:2 и выход в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, а также рассказал, что поддерживает футбольный клуб «Вильярреал».

«Думаю, со стороны выглядело, что победа далась мне легко, но это нет так. Виктор играл хорошо, упорно, он настоящий боец, мне пришлось приложить всё мастерство, чтобы его обыграть. Я бы очень хотел сыграть в финале, но для начала я должен насладиться сегодняшней победой, хочу хорошенько восстановиться. Мне очень нравится здесь играть, надеюсь, завтра будет больше зрителей, ведь начинаются выходные. По прошлым годам помню, что здесь крутая атмосфера. Со мной на турнир приехала целая команда. Мой тренер знает меня с девяти лет, мы с ним очень близки, мой тренер по физической подготовке большой профессионал. Без своей команды я бы не добился всего этого.

Оба моих соперника Фабио Фоньини и Ричардас Беранкис — сильные теннисисты. В прошлом году я играл с Беранкисом в Петербурге, я его победил, мне тогда пришлось спасать два матчбола. С Фабио мы тоже не раз встречались, знаем друг друга.

Я действительно болею за футбольный «Вильярреал», знаю россиянина Черышева. У него большой потенциал, мы с ним знакомы, он очень приятный парень. У него, к сожалению, были травмы, желаю ему вернуться к тому футболу, который он раньше показывал», — передаёт слова Баутиста-Агута корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.