Фоньини: теперь моя цель на St. Petersburg Open — выйти в финал

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (3), вышедший в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, поделился ожиданиями от предстоящей встречи с первой ракеткой соревнований — испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

«Очень рад, мне кажется, сегодня я продемонстрировал отличный теннис. Чувствую прилив сил и необыкновенную радость, ведь я в полуфинале St. Petersburg Open. Надеюсь, завтра у меня получится провести ещё один достойный матч.

С Роберто Баутистой-Агутом мы знакомы хорошо, уже миллион раз друг с другом играли. И в этом году уже на стадии полуфинала играли. Но всё это не важно. Знаю, матч будет очень сложным, с продолжительными розыгрышами. Но я уверен в своих силах, отлично чувствую себя на этом покрытии. Надеюсь, смогу показать свой лучший теннис. Конечно, теперь моя цель — выйти в финал", — приводит слова Фоньини пресс-служба турнира.