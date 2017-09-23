Собкин: скажите, что Федерер и Надаль уходят, и интерес к теннису сразу упадёт

Тренер Михаила Южного и Евгения Донского Борис Собкин прокомментировал ситуацию в мужском теннисе, который постепенно «стареет»: возрастные игроки не уходят, остаются на уровне, да ещё и прибавляют.

«Я считаю, что это хорошо для тенниса, как минимум по двум причинам. Первая – играют ведь не все «старики», а только те, кто может, и кто реально играет хорошо. Это начиная от Федерера и Надаля. И чтобы молодые набрались класса, им надо пройти через этих хороших стариков, именно через них, а не середняков. Так что это хорошо для молодых, чтобы они повышали свой класс. И это хорошо для тенниса в целом, потому что народ привыкает к звёздам. Вот вы сейчас скажите всем, что Федерер, Надаль и ещё несколько человек из этой же серии не будут играть на следующий год, и интерес к теннису сразу упадёт. Пока только новые пройдут становление. Это хорошо для тенниса в целом и для молодых в плане получения бесценного опыта», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.