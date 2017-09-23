«Шарапова искренне и честно рассказала обо всём, книгу надо читать» — подкаст

Журналисты Илья Рывлин и Александр Служаков в очередном выпуске подкаста «Открытый чемпионат» рассуждают о матче Венгрия — Россия в Кубке Дэвиса, а также в целом обсуждают сезон ATP, в частности успехи Рафаэля Надаля и Роджера Федерера и перспективы Новака Джоковича. Кроме того, затрагиваются следующие темы: автобиография Марии Шараповой «Неудержимая», интервью Светланы Кузнецовой и стартовавший турнир Кубок Лэйвера, который может стать главным командным соревнованием в мире.

Послушать подкаст можно по ссылке.