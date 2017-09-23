Беннето и Роже-Васслен победили Матьё и Пэра в полуфинале турнира в Метце

Французы Жюльен Беннето и Эдуард Роже-Васслен (3) стали финалистами домашних соревнований в Метце, обыграв своих соотечественников Поля-Анри Матьё и Бенуа Пэра (WC) в двух партиях — 6:4, 6:4.



Матч продолжался 1 час 14 минут. Беннето и Роже-Васслен выполнили 3 эйса, допустили 1 двойную ошибку и использовали 3 брейк-пойнта из 12. На счету Матьё и Пэра 5 эйсов, 3 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который они реализовали.



В финале Беннето и Роже-Васслен сыграют с новозеландцем Артёмом Ситаком и голландцем Уэсли Кулхофом.