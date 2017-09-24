Хромачёва разгромила Калинскую в финале квалификации турнира в Ташкенте

Россиянка Ирина Хромачёва (4) в финале квалификации турнира в Ташкенте разгромила свою соотечественницу Анну Калинскую (8) со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила всего 56 минут. 22-летняя москвичка, занимающая 141-е место в рейтинге WТА, исполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки, отыграла все три брейк-пойнта и сделала пять брейков.

Первая соперница Хромачёвой по основной сетке определится по окончании всех матчей квалификации. Соревнования пройдут с 25 сентября по 1 октября на харде.