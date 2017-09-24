Младенович потерпела восьмое поражение подряд, уступив Синяковой в Ухане

Чешка Катержина Синякова в первом круге турнира в Ухане переиграла француженку Кристину Младенович (13) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. 24-летняя уроженка Сен-Поль-cюр-Мер, занимающая 15-е место в рейтинге WТА, не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3, проиграв 3 гейма на своей подаче. Для Младенович это поражение стало восьмым кряду.

Следующей оппоненткой Синяковой станет полька Магда Линетт (Q). В других поединках гречанка Мария Саккари (Q) одержала волевую победу над Юлией Путинцевой из Казахстана — 1:6, 6:4, 6:2, а пуэрториканка Моника Пуиг (Q) взяла вверх над немкой Моной Бартель со счётом 6:0, 6:7 (0:7), 6:4.