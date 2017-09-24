Надаль уступил Иснеру, Федерер обыграл Кирьоса в последний день Кубка Лэйвера

В Праге (Чехия) завершился третий, заключительный день выставочного турнира «Кубок Лэйвера», где сборная Европы играла против сборной остального мира. Воскресная программа открылась парным матчем, в котором американцы Джон Иснер и Джек Сок на двух тай-брейках переиграли чеха Томаша Бердыха и хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).



В первом одиночном матче дня немец Александр Зверев победил американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:4. Затем испанец Рафаэль Надаль уступил американцу Джону Иснеру со счётом 5:7, 6:7 (1:7), а швейцарец Роджер Федерер в упорной борьбе взял верх над австралийцем Ником Кирьосом — 4:6, 7:6 (8:6), [11:9]. У Кирьоса был один матчбол, при счёте 9:8 на чемпионском тай-брейке.



Сборная Европы, в составе которой были Надаль, Федерер, Зверев, Чилич, Бердых и Доминик Тим, одержала победу с общим счётом 15-9.