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Клейбанова: если сильно хочешь чего-то, нужно биться за это до самого конца

25 сентября 2017, понедельник. 07:09 Теннис

Россиянка Алиса Клейбанова рассказала о своём возвращении в теннис. После излечения от лимфомы Ходжкина в 2012 году Клейбанова ещё несколько раз получала травмы. Её новое возвращение состоялось в июле этого года, когда она дошла до финала турнира ITF в Таиланде. Несколько дней назад она выиграла 25-тысячник в Лаббоке (США), разгромив в финальном поединке американку Викторию Дюваль, а также победив вместе с ней в парном разряде. Сейчас Клейбанова занимает 628-ю строчку рейтинг-листа.

«Каждый раз, когда я терпела неудачу, думала о том, что по-прежнему хочу играть в теннис, что страсть к спорту по-прежнему со мной, что я ещё многое могу сделать на корте. Было ощущение, что я не могу закрыть эту книгу, эту часть жизни.

У меня было очень много времени на то, чтобы подумать о своей подготовке, о психологическом состоянии. В результате и физически, и психологически я стала сильнее. Если мне удастся избежать проблем со здоровьем, я с удовольствием проведу в туре ещё несколько лет и буду подниматься в рейтинге.

В Таиланде мне любезно дали „уайлд-кард“ на 25-тысячник. Для меня это был идеальный старт, потому что едва ли я смогла бы далеко пройти на более крупном турнире. Нужно было словно собирать пазл в правильном порядке, и там я почувствовала, что все кусочки встают на свои места.

У меня были проблемы с коленом, и первая операция в прошлом году не помогла, так что летом того года пришлось сделать ещё одну. Я долго восстанавливалась, потом испытывала небольшие проблемы со ступнёй. Возвращение всё откладывалось и откладывалось, но в итоге я смогла начать физическую подготовку.

Многие люди говорили мне, что, возможно, настало время заняться чем-то другим. Но сердцем я всегда чувствовала, что ещё не отдала теннису всё, что могла. Каждый раз, когда что-то шло не так, я не допускала и мысли о том, что больше не выдержу. Я всегда думала, что справлюсь, вернусь и стану ещё сильнее, чем была. И пока я сама в этом уверена, неважно, что думают другие. Я очень счастлива, когда не чувствую боли на корте и выигрываю матчи. И вне зависимости от того, вернусь ли я в число топ-теннисисток, смогу ли играть ещё несколько лет, я не пожалею о своём возвращении в теннис. Если сильно хочешь чего-то, нужно биться за это до самого конца, даже если множество людей думает, что ты не права. Нужно слушать своё сердце и продолжать прилагать все усилия, если этого хочет твоё сердце. Никогда нельзя сдаваться», — сказала Клейбанова в интервью официальному сайту WTA.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Алиса Клейбанова
Новости. Теннис
25 сентября 2017, понедельник
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