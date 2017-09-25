Хачанов опустился на 43-ю строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 25 сентября россиянин Карен Хачанов опустился на 43-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP. 25 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9365.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4220.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3715.
5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3105.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 2995.
8 (8). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2595.
9 (9). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
10 (10). Сэм Куэрри (США) — 2435.
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34 (34). Андрей Рублёв (Россия) — 1149...
43 (42). Карен Хачанов (Россия) — 990…
60 (58). Даниил Медведев (Россия) — 717...
77 (74). Евгений Донской (Россия) — 556...
86 (85). Андрей Кузнецов (Россия) — 521.