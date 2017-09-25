Младенович: это всё равно лучший сезон в моей карьере

Француженка Кристина Младенович, проигравшая восемь матчей подряд, рассказала о причинах спада в своей игре. В первом круге турнира в Ухане она уступила чешке Катержине Синяковой со счётом 3:6, 2:6.



«Матч с Синяковой был лучшим для меня за долгое время. Это звучит странно, учитывая, что я выиграла лишь пять геймов, но именно такие ощущения я испытываю. Я стараюсь действовать с умом и находить позитивные моменты.

Конечно, это сложный период для меня. Я играла здорово. До последней встречи на Уимблдоне я играла в свой теннис. Но на траве я поскользнулась, упала и растянула связку колена. Я пропустила 10-15 дней. Возвращаться было нелегко. Я немного потеряла форму и победный ход. У меня специфические тренировки, и я должна продолжать проводить их, но из-за колена не могла делать этого.

Когда я вернулась на корт, я боялась наступать на ногу. Мне пришлось набирать форму. На турнирах в Вашингтоне, Торонто и Цинциннати у меня были проблемы с физикой. Мне потребовалось три недели, чтобы вернуться к привычной форме. Но за это время пострадало качество моей игры.

Ты играешь на турнирах, не будучи полностью готовой. Это крупные соревнования, и ты сразу встречаешься с соперницами из топ-30. Ты проигрываешь матч за матчем, и уверенность в себе уходит, хотя она очень нужна. Результатов по-прежнему нет, но мне нужно двигаться дальше и стараться вернуться к привычной игре до конца сезона.

Удивительно, что я всё ещё веду борьбу в чемпионской гонке после нескольких неудачных месяцев. Это всё равно лучший сезон в моей карьере. Конечно, я бы хотела, чтобы он складывался по-другому, но впереди ещё пара турниров. Если я не попаду в Сингапур, то сыграю в Чжухае. Я сохраняю позитивный настрой», — цитирует Младенович официальный сайт тура.