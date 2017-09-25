Александрова вышла во второй круг турнира в Ташкенте, Блинкова выбыла

Россиянка Екатерина Александрова (8) вышла во второй круг турнира в Ташкенте, в двух сетах обыграв представительницу Австралии Лизетт Кабреру (Q) со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Матч продолжался 1 час 29 минут. Екатерина 3 раза подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с украинкой Катериной Козловой.

Ещё одна представительница России Анна Блинкова проиграла украинке Катерине Бондаренко со счётом 3:6, 2:6.

Ташкент. Женщины. Первый круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — Миса Эгути (Япония, SR) — 6:1, 6:1.

Полин Пармантье (Франция) — Риса Одзаки (Япония) — 6:2, 6:4.

Стефани Фёгель (Швейцария) — Сабина Шарипова (Узбекистан, WC) — 6:1, 6:3.

Катерина Козлова (Украина) — Акгуль Аманмурадова (Узбекистан, WC) — 6:1, 6:0.