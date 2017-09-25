Монтейро пробился во второй круг турнира в Чэнду

Бразильский теннисист Тьяго Монтейро вышел во второй круг турнира в Чэнду, в двух сетах обыграв победителя юниорского Открытого чемпионата США 2017 года китайца Йи-Бин Ву (WC) 1:6, 7:6 (8:6), 6:2. Матч продолжался 1 час 59 минут. Тьяго 7 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований, действующим победителем которых является российский теннисист Карен Хачанов, Монтейро поспорит с японцем Юити Сугитой (5).