Халеп: моментально согласилась на предложение Кэхилла добавить в команду Павела

Румынка Симона Халеп прокомментировала решение взять в команду своего соотечественника Андрея Павела.



«Даррен (Кэхилл. — Прим. „Чемпионата“) сказал мне, что хочет добавить его в нашу команду, ещё перед US Open. Конечно, я моментально согласилась, потому что всегда хорошо относилась к Андрею. Даррен сказал, что это улучшит атмосферу в нашей команде, что он привнесёт свежий взгляд.



Он очень опытный теннисист. Он был в топ-15 — 13-й ракеткой мира, а это моё счастливое число. Когда мне было лет 10-11, я фанатела по нему. Мне нравились его стиль, его бэкхенд. А ещё — его ноги, большие ноги.



Думаю, мы немного похожи по стилю игры. Надеюсь, всё пойдёт как надо, но это покажет лишь время. Пока мы только присматриваемся друг к другу, а окончательное решение примем через несколько месяцев», — цитирует Халеп WTA Insider.