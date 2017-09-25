Градецка и Синякова стали участницами Итогового чемпионата WTA в парном разряде

Чешки Люция Градецка и Катержина Синякова завоевали путёвку на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре в парном разряде, сообщает официальный сайт WTA. Соревнования пройдут во второй половине октября 2017 года.



Перед финалистками US Open — 2017 на WTA Tour Finals отобрались швейцарка Мартина Хингис с представляющей Китайский Тайбэй Чань Юнжань, россиянки Елена Веснина с Екатериной Макаровой, чешка Люси Шафаржова с американкой Бетани Маттек-Сэндс и австралийки Эшли Барти с Кейси Деллакуа. Отметим, что сейчас и Маттек-Сэндс, и Шафаржова не выступают из-за травм, так что их участие в Сингапуре под большим вопросом.