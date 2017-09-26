Веснина вышла в третий круг турнира в Ухане, победив Мертенс

Российская теннисистка Елена Веснина (16) вышла в третий круг турнира в Ухане, в двух сетах обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 27 минут. Елена 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Мертенс в Ухане.

За выход в четвертьфинал Веснина поспорит либо с представительницей Греции Марией Саккари (Q), либо с датчанкой Каролиной Возняцки (4).

Ухань. Женщины. Второй круг

Магда Линетт (Польша, Q) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:1, 6:2.

