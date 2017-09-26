До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Донской одолел Сантиллана и сыграет с Гоффеном на турнире в Шэньчжэне

26 сентября 2017, вторник. 16:49 Теннис

Российский теннисист Евгений Донской пробился во второй круг турнира в Шэньчжэне, в трёх сетах одолев австралийца Акиру Сантиллана (WC) со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Евгений 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Донской поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (2).

Шэньчжэнь. Мужчины. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) — Николас Киккер (Аргентина) — 6:3, 6:3,
Чжан Чжичжэнь (Китай, Q) — Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) — 6:4, 6:1.
Лукаш Лацко (Словакия, Q) — Марсель Гранольерс (Испания, LD) — 6:3, 6:4.
Дональд Янг (США, 8) — Никола Кун (Испания, WC) — 7:5, 7:6 (7:4).

Шэньчжэнь (м) 2017. 1-й круг
26 сентября 2017 года, вторник. 14:45 МСК
Акира
Сантиллан
Евгений
Донской
6:3 2:6 6:7
Шэньчжэнь (м) 2017. 1-й круг
26 сентября 2017 года, вторник. 11:45 МСК
Николас
Киккер
Сергей
Стаховский
3:6 3:6
Шэньчжэнь (м) 2017. 1-й круг
26 сентября 2017 года, вторник. 12:00 МСК
Рожериу
Дутра да Силва
Чжан
Чжичжэнь
4:6 1:6
Шэньчжэнь (м) 2017. 1-й круг
26 сентября 2017 года, вторник. 12:00 МСК
Лукаш
Лацко
Марсель
Гранольерс
6:3 6:4
Шэньчжэнь (м) 2017. 1-й круг
26 сентября 2017 года, вторник. 13:35 МСК
Дональд
Янг
Никола
Кун
7:5 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Давид Гоффен Дональд Янг Евгений Донской Марсель Гранольерс Сергей Стаховский
Новости. Теннис
26 сентября 2017, вторник
16:49 Донской одолел Сантиллана и сыграет с Гоффеном на турнире в Шэньчжэне
15:59 Саккари победила Возняцки и сыграет с Весниной в третьем круге турнира в Ухане
15:42 Басилашвили одолел Троицки, Багдатис — Поспишила на турнире в Чэнду
15:37 На ВТБ Кубке Кремля пройдёт шоу легендарного барабанщика Слэйда
15:21 Победы Плишковой, Гарсии, Пэн Шуай — в обзоре матчей турнира в Ухане
14:51 Веснина вышла в третий круг турнира в Ухане, победив Мертенс
14:43 Касаткина: в матче с Халеп мне было сложнее, чем может показаться по счёту
14:40 Кар. Плишкова: я всегда хочу играть лучше, чем в предыдущем сезоне
13:51 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Мертенс в Ухане
13:40 Калинская и Родина за 39 минут одержали победу на старте турнира в Ташкенте
13:25 Касаткина разгромила вторую ракетку мира Халеп и сыграет с Макаровой в Ухане
12:59 Бабош разгромила Ларссон в первом круге турнира в Ташкенте
12:55 Дьяченко и Козлова проиграли на старте турнира в Ташкенте в парном разряде
12:52 Хачанов начнёт защиту титула на турнире в Чэнду матчем с Истоминым
12:20 Крунич победила Хогенкамп на турнире в Ташкенте, выиграв второй сет 6:0
12:10 Кар. Плишкова одолела Чжан Шуай и сыграет с Ван Цян на турнире в Ухане
11:55 Лидер посева Кр. Плишкова с трудом победила Се Шувэй на турнире в Ташкенте
11:53 11 эйсов помогли Долгополову победить Харриса на турнире в Шэньчжэне
11:11 Родина и Хромачёва проиграли в первом круге турнира в Ташкенте
11:09 Павлюченкова и Младенович снялись с турнира в Ухане в парном разряде
11:00 Лайович вышел во второй круг турнира в Чэнду
10:51 Макарова в двух сетах победила Дэвис и вышла в третий круг турнира в Ухане
10:42 А. Радваньска: я проиграла Юлии несколько недель назад и знала, что нужно делать
10:41 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Халеп в Ухане
10:36 Кузнецова уступила Корне во втором круге турнира в Ухане
10:23 Гарсия разгромила Макхэйл во втором круге турнира в Ухане
09:58 А. Радваньска в двух сетах победила Гёргес во втором круге турнира в Ухане
09:48 Дьяченко проиграла Марии на старте турнира в Ташкенте
09:48 Первым соперником Рублёва на турнире в Чэнду будет Лу Яньсюнь
09:13 Благодаря эйсам на турнирах «Премьер» собрано $ 19 670 на благотворительность
09:06 Конта: наверное, пришёл мой черёд искать свою игру
09:03 Вондроушова: рада, что стартовала на турнире в Ташкенте так уверенно
02:45 Федерер: цель стать первым в этом году теперь немного отошла на второй план
02:33 Шуай: теперь самое сложное — восстановиться к следующему матчу
02:18 Квитова: обычно я не провожу затяжные матчи, и в концовке у меня были судороги
01:56 Стивенс: в Азии мне всегда было нелегко — смена часовых поясов, акклиматизация
01:35 Кис: Клейстерс после финала US Open сказала, что сама выиграла с 4-й попытки
01:12 Звонарёва: в квалификации у меня была возможность войти в соревновательный ритм
25 сентября 2017, понедельник
22:58 Градецка и Синякова стали участницами Итогового чемпионата WTA в парном разряде
22:38 Матч Пэн с Квитовой стал самым длинным на турнирах WTA в сезоне-2017
22:30 Халеп: моментально согласилась на предложение Кэхилла добавить в команду Павела
21:53 Ферреро отказался от поста капитана сборной Испании в КД ради работы со Зверевым
20:52 Шарапова опубликовала фото с кольцами на безымянном пальце
19:47 Кузнецов победил Ватутина в первом круге челленджера в Орлеане
19:38 Пэн Шуай на трёх тай-брейках обыграла Квитову, не дав ей защитить титул в Ухане
Все новости RSS
Партнерский контент