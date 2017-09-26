Донской одолел Сантиллана и сыграет с Гоффеном на турнире в Шэньчжэне

Российский теннисист Евгений Донской пробился во второй круг турнира в Шэньчжэне, в трёх сетах одолев австралийца Акиру Сантиллана (WC) со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Евгений 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Донской поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (2).

Шэньчжэнь. Мужчины. Первый круг



Сергей Стаховский (Украина) — Николас Киккер (Аргентина) — 6:3, 6:3,

Чжан Чжичжэнь (Китай, Q) — Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) — 6:4, 6:1.

Лукаш Лацко (Словакия, Q) — Марсель Гранольерс (Испания, LD) — 6:3, 6:4.

Дональд Янг (США, 8) — Никола Кун (Испания, WC) — 7:5, 7:6 (7:4).