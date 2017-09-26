Пелья победил Чорича и сыграет с Тимом на турнире в Чэнду

Аргентинец Гидо Пелья в первом круге турнира в Чэнду переиграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Поединок продолжался 1 час 39 минут. 27-летний южноамериканец, занимающий 72-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 подач навылет, обошёлся без двойных ошибок, отыграл все 3 брейк-пойнта и выиграл 1 гейм на подаче оппонента. Борна записал в свой актив 9 эйсов при 1 двойной.

За выход в четвертьфинал соревнований Пелья поспорит с лидером посева австрийцем Домиником Тимом, который первый круг пропускает.