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Крунич: в матче с Хогенкамп была скорее психологическая битва

27 сентября 2017, среда. 09:12 Теннис

Сербская теннисистка Александра Крунич поделилась впечатлениями после победы над голландкой Рихел Хогенкамп в первом круге турнира в Ташкенте со счётом 7:6 (7:5), 6:0.

«Первый сет прошёл в упорной борьбе. Моя соперница прибыла из Сеула, а я из Гуанчжоу. Мы обе проделали большой путь, так что это была скорее психологическая битва. Мне было сложно сохранить набранный ход, но я очень рада, что смогла взять первый сет. Во втором сете игра Хогенкамп развалилась.

Первая игра всегда получается непростой, но местные корты мне нравятся», — цитирует Крунич официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Александра Крунич
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