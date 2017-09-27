Бабош вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте

Венгерская теннисистка Тимя Бабош (2) вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Денису Аллертову со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. Тимя 7 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Бабош поспорит с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — Стефани Фёгель (Швейцария).