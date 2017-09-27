Веснина проиграла Саккари в третьем круге турнира в Ухане

Российская теннисистка Елена Веснина (16) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Ухане, в двух сетах проиграв представительнице Греции Марии Саккари (Q) со счётом 6:7 (6:8), 5:7. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Елена совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтлв. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Саккари в Ухане.

За выход в полуфинал Саккари поспорит либо с представительницей Франции Ализе Корне, либо с американкой Варварой Лепченко (Q).