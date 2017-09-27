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Веснина проиграла Саккари в третьем круге турнира в Ухане

27 сентября 2017, среда. 13:03 Теннис

Российская теннисистка Елена Веснина (16) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Ухане, в двух сетах проиграв представительнице Греции Марии Саккари (Q) со счётом 6:7 (6:8), 5:7. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Елена совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтлв. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Саккари в Ухане.

За выход в полуфинал Саккари поспорит либо с представительницей Франции Ализе Корне, либо с американкой Варварой Лепченко (Q).

Ухань 2017. 3-й круг
27 сентября 2017 года, среда. 10:55 МСК
Елена
Веснина
Мария
Саккари
6:7 5:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Елена Веснина
Новости. Теннис
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