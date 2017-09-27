Соперницей Звонарёвой в четвертьфинале турнира в Ташкенте будет Крунич

Сербская теннисистка Александра Крунич (6) пробилась в четвертьфинал турнира в Ташкенте, в трёх партиях обыграв представительницу Словакии Яну Чепелову со счётом 6:2, 1:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. Александра 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Ташкенте Крунич поспорит с бывшей второй ракеткой мира россиянкой Верой Звонарёвой (Q).